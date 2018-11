Sabine Scheffknecht zur NEOS-Spitzenkandidatin für die kommende Landtagswahl gewählt

Am Dienstagabend haben die Vorarlberger NEOS in einer Mitgliederversammlung die Landesliste für die Landtagswahl 2019 gewählt. Landessprecherin Sabine Scheffknecht wurde zur Spitzenkandidatin gewählt.

„Ich freue mich über das große Vertrauen, das mir mit der Wahl zur Spitzenkandidatin geschenkt wurde. Ich werde alles daransetzen, diesem Vertrauen gerecht zu werden. Es ist mir eine Ehre, dieses großartige Kandidaten-Team anzuführen – mit Respekt und Freude nehme ich die Herausforderung an! Jetzt aber ist es an der Zeit, nach vorne zu schauen und die größten politischen Baustellen in diesem Land anzugehen“, zeigt sich die frisch gekürte Spitzenkandidatin und Landessprecherin der NEOS Vorarlberg Sabine Scheffknecht in einer Aussendung kämpferisch.