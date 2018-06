Sabine Haag ist "Vorarlbergerin des Jahres z’Wian"

Wien/Bregenz - In diesem Jahr ging die Auszeichnung "Vorarlbergerin des Jahres z’Wian" an die aus Bregenz stammende Kunsthistorikerin Sabine Haag.

Bei der sechsten Auflage des Sommerfests in Wien konnte Landeshauptmann Markus Wallner wieder rund 200 Gäste begrüßen. Wie in den Vorjahren nutzte er die Veranstaltung, um eine angesehene Vorarlberger Persönlichkeit mit dem Preis “Vorarlberger des Jahres z’Wian” zu ehren. In diesem Jahr ging die Auszeichnung an die aus Bregenz stammende Kunsthistorikerin Sabine Haag, die seit 2009 als Generaldirektorin dem Kunsthistorischen Museum vorsteht.