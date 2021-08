Saalradsportler messen sich mit der ausländischen Elite

Starke Besetzung beim internationalen Kunstradcup in der Hohenemser Radlerhalle.

Der Internationale Ems-Cup findet am Samstag den 21. August von 12:00 - 19:00 Uhr in der Radsporthalle Hohenems, Schweizerstraße 55, statt. Nach der COVID19 bedingten Absage 2020, wird heuer der 13. Int. EMS-CUP im Kunstradfahren stattfinden

Er dient für alle Starter als Vorbereitungs-Wettkampf auf die WM Saison bzw. für Österreich und die Schweiz ist er schon der erste Qualifikations Wettkampf für die WM (29.-31.10. in Stuttgart)

Für die Junioren ist der letzte Wettkampf vor der EM (27.-28.08. in Altdorf CH)

Neben den heimischen Startern 1er M Schnetzer Marcel ÖAMTC RC Mazda Hagspiel Höchst, sechster der WM 2019 2er OK Schnetzer Marcel - Kühne Katharina ÖAMTC RC Mazda Hagspiel Höchst, vierte der WM 2019 4er OK Wetzel Julia - Huber Leonie - Schneider Lea - Schneider Lukas ÖAMTC RC Mazda Hagspiel Höchst, dritte der WM 2019 1er F Andrich Michelle ÖAMTC RV Hohenems, dritte der ÖM 2019 1er F Moser Elisabeth ÖAMTC RV Hohenems, vierte der ÖM 2019 1er F Hofherr Anna-Lena ARBÖ Bregenz 4er OK Gross Julia - Müller Jonna - Máté Nora - Zvokelj Lea ÖAMTV RV Hohenems