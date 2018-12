„s‘ Märtle a dr Egg“ als Treffpunkt

Egg feierte den „Klososunntag“ mit einem großen Rahmenprogramm.

Der „Klososunntag“ wird in Egg groß gefeiert. Nicht nur, dass die erste Kerze am Adventkranz angezündet wird und der Besuch des Heiligen Nikolaus ansteht, sondern Egg feiert gleichzeitig das Patroziniumsfest. Neben dem traditionellen Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Nikolaus hat sich das „Märtle am Klososunntag“ etabliert. Neben den Marktständen, die Handwerkliches, Künsterlerisches und Kulinarisches präsentierten, sorgte die Ausstellung des Krippenvereins Hittisau für weihnachtliche Vorfreude. Auch die neue landwirtschaftliche Vermarktungs-Plattform „DirEGGt“ stellte sich vor.