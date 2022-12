„s‘ Märtle a dr Egg“ als Advent-Treffpunkt

Hunderte Besucher trafen sich im Ortszentrum zu einem stimmungsvollen Start in die Adventszeit.

Der „Klososunntag“ wird in Egg groß gefeiert. Nicht nur, dass der Besuch des Heiligen Nikolaus ansteht, sondern Egg feiert gleichzeitig das Patroziniumsfest. Neben dem traditionellen Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Nikolaus hat sich das „Märtle am Klososunntag“ etabliert. Marktstände, die Handwerkliches und Künsterlerisches präsentierten, sorgten für weihnachtliche Vorfreude. Und so wurde eingekauft und in gemütlicher Runde ein Glühwein genossen. Auch die Kinder hatte man bei dem Programm nicht vergessen.