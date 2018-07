Ryanair-Chef: "Wo gestreikt wird, werden Flugzeuge abgezogen"

Bei Europas größtem Billigflieger Ryanair dürften die Turbulenzen im Streit mit dem Personal weiter anhalten.

Gestern kündigten auch die deutschen Piloten an, am Boden zu bleiben, falls es bis 6. August kein “verhandlungsfähiges Angebot” gibt. Ryanair-Chef Michael O’Leary hat dafür freilich wenig Verständnis. “Wir haben alles getan, um Streiks zu verhindern.”An den bisherigen Streiktagen im Juli habe man fünf Prozent der Flüge streichen müssen. Die Piloten in Irland hätten sich damit selbst geschadet, 200 Jobs gingen dort nun verloren. “Wo gestreikt wird, werden Flugzeuge abgezogen und Personal verlegt”, sagte O’Leary dazu am Dienstag in Wien. Damit hätten die Piloten nicht gerechnet.