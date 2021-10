RW Rankweil will im Aufstiegsrennen bleiben

Gegen das Schlusslicht Austria Lustenau Amateure sind die Schützlinge von Trainer Stipo Palinic in der Favoritenrolle.

Der Liveticker vom Spiel RW Rankweil - Austria Lustenau Am.

Mit dem vierten Heimsieg am Sonntag um 16 Uhr auf der Rankweiler Gastra würde RW Rankweil weiter im Aufstiegsrennen für das Meister Play-off in der Regionalliga West bleiben. Gegen das Schlusslicht Austria Lustenau Amateure sind die Schützlinge von Trainer Stipo Palinic (60) logischerweise als Vierter in der Tabelle in der Favoritenrolle.

Nach Verlustpunkten fehlen den Rot-Weißen nur drei Punkte auf den zweiten Rang. Die momentane Situation spricht auch für die Rankler. Aus den letzten drei Partien holt Rot-Weiß sieben Zähler, die Fohlentruppe der Austria erlitt drei klare Niederlagen in Serie und ein Torverhältnis von 1:11. Mit 13:41 stellt der Letzplatzierte die schlechteste Abwehr und Offensive der Eliteliga. Das RW-Quintett Fabian Koch (29), Mathias Bechter (26), Matthias Flatz (25) und Timo Wölbitsch (27) hat 32 von bisher 36 Toren der Rankler in dieser Megasaison schon geschossen und will das Konto erhöhen. An Stelle von Innenverteidiger Elias Domig (22) wird Marko Galovic (21) spielen. Eventuell feiert Eigenbau Deniz Erkan nach langer Verletzungspause sein Comeback im RW-Dress. „Wir wollen in jedem Heimspiel den treuen Fans etwas Besonderes mit einem modernen Offensivfußball bieten“, sagt Rankweil Trainer Stipo Palinic.