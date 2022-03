RW Rankweil will das Aufstiegsrennen spannend machen

Allerdings braucht SC Admira Dornbirn auf der Gastra nur ein Remis.

Der Liveticker mit Videos vom Spiel RW Rankweil vs Admira Dornbirn

Im Topspiel des 21. Spieltag in der VN.at Eliteliga stehen sich vor einer großen Zuschauerkulisse am Sonntag 14 Uhr auf der Rankweiler Gastra Hausherr und Dritte RW Rankweil und Zweiter SC Admira Dornbirn gegenüber. Den Gästen aus der Messestadt fehlt im direkten Aufeinandertreffen um den Westligaaufstieg nur noch ein Punkt. Rankweil benötigt noch zwei Heimsiege gegen Admira Dornbirn und Hohenems und auch Schützenhilfe um doch noch Platz zwei nach 22 Spieltagen zu holen. Siebenmal auf dem ersten Tabellenplatz und acht Spieltage war Admira Dornbirn auf einem Aufstiegsrang, einzig nur drei Runden im gesamten Grunddurchgang waren Marco Pichler nicht unter den besten zwei Teams. „Wir wollen nun den Traum von der Westliga-Teilnahme vorzeitig realisieren“, gibt sich Admira Dornbirn Langzeitcoach Herwig Klocker optimistisch. Mit Daniel Böhler und Thomas Griesebner muss seine Truppe aber gleich zwei Innenverteidiger vorgeben. Rankweil mit 45 Toren die Torfabrik der Eliteliga und Admira stellt mit nur 19 Gegentreffern die zweitstabilste Abwehrreihe. „Werden alles probieren um dem starken Gegner ein Bein zu stellen und wir wollen die Eliteliga bis zum Schluss im Grunddurchgang spannend machen. Das meine Mannschaft überhaupt noch im Aufstiegsrennen ist, ist eine Riesensensation. Niemand von den anderen Klubs hat mit uns gerechnet“, so Rankweil Coach Stipo Palinic. Die Rot-Weißen haben dasselbe Problem wie Admira Dornbirn. Mit Andreas Malin (Nationalteam Liechtenstein) und Lukas Widemschek (Hüftprellung) kann ein Duo von der Verteidigung nicht spielen. Der verletzungsbedingte Ausfall von RW-„Flügelflitzer“ Mathias Bechter tut verdammt weh. Der treue Rankweiler Anhang hofft auf Treffer vom zwanzigfachen Torschützen Fabian Koch. Im Hause Palinic wird aber mindestens einer im Frühjahr Westligaluft schnuppern. Bei Admira Dornbirn steht Nino Palinic der Sohn von RW-Übungsleiter Stipo Palinic im Aufgebot, wird aber wieder in die Joker-Rolle schlüpfen. Auch weil Admira Dornbirn Angreifer Philipp Stoss wieder einsatzbereit ist.