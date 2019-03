RW Rankweil verlor das Topspiel und die Tabellenführung

Ein Doppelpack von Stürmerin Selma Kajdic war für Rankweils Frauen zuwenig, am Ende gab es gegen Geretsberg eine bittere 2:3-Heimpleite.

Die Titelentscheidung in der 2. Frauen Bundesliga Mitte/West wurde vertagt. RW Rankweil unterlag im Topspiel vor eigenem Publikum gegen Geretsberg mit 2:3 und mussten die Spitzenposition an die Oberösterreicherinnen abgeben. Der Doppelpack und die ersten beiden Treffer von Neuzugang Selma Kajdic in der Nachspielzeit kam zu spät. Geretsberg lag schon zur Pause völlig überraschend aber auch verdient mit 3:0 in Front. Das Fehlen von Eileen Campbell, Melanie Wäger und Steffi Köll machte sich bei den Rot-Weißen deutlich bemerkbar. Zudem steckten die 120 Minuten vor sieben Tagen gegen Neulengbach im ÖFB Ladies Cup noch in den Knochen von den Schützlingen um Coach Dursun Kaya. Rankweil präsentierte sich erst in den zweiten 45 Minuten in Normalform und vergaben durch Elis Eiler, Sheila Pose und Laura Wagner eine Menge an Topchancen. Geretsberg beendete die Siegesserie von Rankweil. Siebenmal in Folge war Rankweil unbesiegt und im zweiten Aufeinandertreffen mit Geretsberg zogen Lisa Maria Metzler und Co. erneut den Kürzeren.