RW Rankweil plant Rückkehr von Juniors Spieler Furkan Alkun

56 (!) Gegentreffer musste Eliteliga Vorarlberg Schlusslicht RW Rankweil in 18 Meisterschaftsspielen, mehr als drei Tore pro Spiel, einstecken. Die Defensive war und ist die Achillesferse der Rot-Weißen. Deshalb buhlt die Truppe von Trainer Stipo Palinic um die Rückkehr von SCR Altach Juniors Spieler Furkan Alkun (22). Der 22-jährige Verteidiger spielte im Vorjahr bei den Ranklern und wechselte in dieser Meisterschaft zu den Rheindörflern. Allerdings hat der starke Defensivkünstler in der zweiten Kampfmannschaft der Rheindörfler nur in neun Partien die Schuhe geschnürt und stand nur 744 Minuten auf dem Spielfeld. Nicht nur Furkan Alkun ist in Rankweil ein Thema, auch U-19-Liechtenstein Nationalteamspieler Fabian Unterrainer wird umworben. Unterrainer spielte bei der Fohlentruppe der Altacher in neun Partien lediglich 607 Minuten. Rankweils Probleme in der Defensive haben auch einen Grund: Manuel Pose (Kreuzband/Meniskus), Marvin Bischoff (Oberschenkel/Knie) und Elias Domig (Knöchel) sind langzeitverletzt. Zudem beendet Innenverteidiger Dominik Grasser aus beruflichen Gründen ab sofort seine aktive Karriere.