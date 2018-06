RW Rankweil macht Meister FC Langenegg wieder zum Champion

Verdienter 3:1-Sieg im Vorderlandderby von Rot-Weiß gegen den Zweiten Röthis. Langenegg schon fix auf Platz eins.

Das Wichtigste gleich vorweg: Zwei Runden vor dem Saisonende in der höchsten Amateurklasse des Landes steht FC Langenegg erneut als Meister fest. Die Wälder verteidigten ihren Titelgewinn aus dem Vorjahr und schossen Fixabsteiger Schwarzach mit 5:0 vom Platz. Langenegg profitierte am drittletzten Spieltag in der Vorarlbergliga von den Niederlagen der Verfolger Röthis, Dornbirner SV und Höchst. Rechnerisch kann nur noch Röthis mit dem Meister Langenegg gleichziehen, aber damit rechnet niemand mehr. Denn auf Röthis warten noch mit Lauterach und Egg starke Gegner zum Saisonfinish. Rankweil macht mit dem etwas überraschenden 3:1-Derbyerfolg gegen Röthis die Wälder zum neuen und alten Meister. Die Rot-Weißen beendeten auch die Erfolgsserie der Vorderländer von zuletzt neun ungeschlagenen Partien. „Rankweil war cleverer, obwohl wir fast 80 Prozent an Ballbesitz hatten. Doch die Torchancen waren Mangelware“, so Röthis-Trainer Philipp Schwarz, der auf diesem Wege Langenegg zum Meistertitel gratulierte. Röthis-Torjäger Sandro Decet knallte den Ball an die Stange (7.). Brederis-Leihgabe Mathias Bechter traf mit einem glasharten Schuss zur Führung der Hausherren (26.). Dann brachte Röthis-Keeper Claudio Wachter RW-Torjäger Matthias Flatz zu Fall: Den Strafstoß verwertete Flatz mit seinem 15.Saisontor bombensicher (82.). Den umjubelten 3:1-Endstand besorgte Einwechselspieler Martin Prentner (91.). Trotz dem Fehlen von Goalgetter Fabian Koch und dem gesperrten Manuel Pose gab es für Rankweil den achten Heimerfolg. Mit mehr Konstanz und weniger Verletzungspech wäre für die zukunftsorientierte Rankweiler Mannschaft noch mehr möglich gewesen. „Mit dem letzten Aufgebot einen Derbysieg zu landen ist eine feine Sache. In Rankweil entsteht etwas Großartiges mit vielen Eigenbaus“, freut sich Rankweil-Coach Stipo Palinic.