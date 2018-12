RW Rankweil Juniors stürmten mit Torrekord eine Runde weiter

Qualifikant schoss 101 Treffer und qualifizierte sich für die Vorschlussrunde vom Hauptbewerb

19 (!) Siege und nur drei Niederlagen feierten die RW Rankweil Juniors bei der diesjährigen Auflage vom Wolfurter Hallenmasters. Das Torverhältnis von 101:27 spricht eine deutliche Sprache für den Tabellenvierten der Vorarlbergliga nach dem Herbstdurchgang. Nach der Qualifikation und dem Vorrundenturnier sowie dem dritten Rang in der Masters-Gruppenphase qualifizierte sich die Truppe von Trainer Stipo Palinic völlig zurecht und verdientermaßen für die Vorschlussrunde der besten 24 Teams im Bandenzauber. Die sechs Eins-Kicker der Rot-Weißen Manuel Pose, Timo Wölbitsch, Furkan Alkun, Deniz Erkan, Mathias Bechter und Matthias Flatz träumen jetzt natürlich von der dritten Finalteilnahme. Am 2. Jänner (18.30 Uhr) dürfen sich die Rankler auch berechtigte Hoffnungen machen, denn die Qualität von den Ranklern reicht sicher für das Weiterkommen aus. Vor fünfzehn Jahren wurde Rankweil Fünfter im Hallenmasters und vor drei Jahren erreichten Flatz und Co. den siebenten Endrang. Der kurzfristige Zwist zwischen dem Veranstalter FC Wolfurt und RW Rankweil ist nach einem Gespräch zwischen Obmann Stefan Muxel und RW-Sportchef Klaus Beiter wieder beendet und somit wird Rankweil auch in den kommenden Jahren in der Hofsteighalle zu sehen sein.