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Unterhaus

RW Rankweil 1b siegt im Derby und ist nun Erster

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12.09.2021 21:07 (Akt. 12.09.2021 21:07)
©Luggi Knobel
In der Frauen Vorarlbergliga gewann Rankweil gegen Vorderland und ist neuer Spitzenreiter.

Frauen Vorarlbergliga, 2. Spieltag

SPG Leiblachtal – SPG Schlins/Nenzing 7:1 (2:0)

Torfolge: 1. 1:0 Elisa Caroline Wucher, 11. 2:0 Melanie Raab, 56. 3:0 Lisa Eger, 62. 4:0 Lisa Eger, 66. 5:0 Susanne Theresa Wucher, 69. 6:0 Susanne Theresa Wucher, 76. 7:0 Lisa Eger, 79. 7:1 Katharina Tomaselli

RW Rankweil 1b – FFC Vorderland 1c 4:1 (1:0)

Torfolge: 35. 1:0 Vanessa Rath, 49. 2:0 Kenize Türkgider, 60. 3:0 Linda Theresa Kollmann, 62. 3:1 Anja Schäfler, 81. 4:1 Emily Bischof-Fuchs

SK Bürs – SPG SW Bregenz/FC Dornbirn 3:4 (2:3)

Torfolge: 10. 0:1 Livia Klocker, 12. 1:1 Laura Wrann, 27. 1:2 Livia Klocker, 33. 2:2 Laura Wrann, 44. 2:3 Leonie Vith (Freistoß), 47. 3:3 Laura Wrann, 75. 3:4 Livia Klocker

Spielfrei: Holzbau Sohm FC Alberschwende

Tabelle

1. RW Rankweil 1b                2  2  0  0  7:2    6

2. SPG Bregenz/Dornbirn 1b 2  1  1  0  8:7    4

3. SPG Leiblachtal                 1  1  0  0  7:1    3

4. FFC Vorderland 1c            2  1  0  1  3:5    3

5. FC Alberschwende            1  0  1  0  4:4    1

6. SK Bürs                             2  0  0  2  4:6    0

7. SPG Schlins/Nenzing        2  0  0  2  2:10  0

Torschützen

4 Laura Wrann SK Bürs

4 Livia Klocker SPG Bregenz/Dornbirn

3 Lisa Eger SPG Leiblachtal

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