RW Rankweil 1b siegt im Derby und ist nun Erster
Frauen Vorarlbergliga, 2. Spieltag
SPG Leiblachtal – SPG Schlins/Nenzing 7:1 (2:0)
Torfolge: 1. 1:0 Elisa Caroline Wucher, 11. 2:0 Melanie Raab, 56. 3:0 Lisa Eger, 62. 4:0 Lisa Eger, 66. 5:0 Susanne Theresa Wucher, 69. 6:0 Susanne Theresa Wucher, 76. 7:0 Lisa Eger, 79. 7:1 Katharina Tomaselli
RW Rankweil 1b – FFC Vorderland 1c 4:1 (1:0)
Torfolge: 35. 1:0 Vanessa Rath, 49. 2:0 Kenize Türkgider, 60. 3:0 Linda Theresa Kollmann, 62. 3:1 Anja Schäfler, 81. 4:1 Emily Bischof-Fuchs
SK Bürs – SPG SW Bregenz/FC Dornbirn 3:4 (2:3)
Torfolge: 10. 0:1 Livia Klocker, 12. 1:1 Laura Wrann, 27. 1:2 Livia Klocker, 33. 2:2 Laura Wrann, 44. 2:3 Leonie Vith (Freistoß), 47. 3:3 Laura Wrann, 75. 3:4 Livia Klocker
Spielfrei: Holzbau Sohm FC Alberschwende
Tabelle
1. RW Rankweil 1b 2 2 0 0 7:2 6
2. SPG Bregenz/Dornbirn 1b 2 1 1 0 8:7 4
3. SPG Leiblachtal 1 1 0 0 7:1 3
4. FFC Vorderland 1c 2 1 0 1 3:5 3
5. FC Alberschwende 1 0 1 0 4:4 1
6. SK Bürs 2 0 0 2 4:6 0
7. SPG Schlins/Nenzing 2 0 0 2 2:10 0
Torschützen
4 Laura Wrann SK Bürs
4 Livia Klocker SPG Bregenz/Dornbirn
3 Lisa Eger SPG Leiblachtal