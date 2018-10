RW-Ladies überwintern mit Schützenfest auf Platz eins

Mit zwei Punkten Vorsprung auf Geretsberg überwintern die Rankweiler Ladies auf dem ersten Rang.

„Wir haben einen wunderbaren Offensivfußball gezeigt und viel Selbstvertrauen für das entscheidende Frühjahr tanken können“, sagt Rankweil Trainer Dursun Kaya nach dem bedeutungslosen Halbzeittitel in der 2. Frauen Bundesliga Mitte West. Für Kaya ist es auch ein erster wichtiger Schritt für das Unternehmen Aufstieg in die 1. Bundesliga. Mit zwei Punkten Vorsprung überwintert Rankweil vor Geretsberg auf dem ersten Tabellenplatz, das direkte Duell gibt es gleich zum Frühjahrsstart am 17. März. Ohne Leistungsträgerin Steffi Köll (gesundheitliche Probleme) feierte Rankweil gegen die 1b-Mannschaft von Wacker Innsbruck ein 10:1-Schützenfest. Rankweils beste Torschützin Eileen Campbell traf im Fünferpack, davon im Hattrick binnen einer halben Stunde. Carina Gasparini gelang ein Triplepack, je einmal waren Laura Wagner und Melanie Wäger erfolgreich. Am 17. November folgt für Rankweil noch das ÖFB Cup, Achtelfinale gegen Wacker Innsbruck I. Vorderland 1b siegte beim Schlusslicht Hof bei Salzburg dank dem Hattrick von Patricia Pfanner klar mit 4:1 und schob sich auf Rang vier vor.