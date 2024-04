„Russmedia meets AI“: Top-Auszeichnung beim Digital Media Award Europe

KI-Innovationen setzen neue Maßstäbe bei Russmedia in Schwarzach. Das Projekt „Russmedia meets AI“ hat beim renommierten Digital Media Award Europe den Spitzenplatz in der Kategorie „Best Use of AI in the Newsroom“ erobert.

Vergeben von WAN-IFRA, zeichnen diese Awards europäische Nachrichtenverlage aus, die durch Kreativität, Inspiration und hervorragenden Dienst am Leser glänzen. „Russmedia meets AI“ sticht in diesem Jahr als herausragende Innovation hervor, die nicht nur den Wert für das Publikum steigert, sondern auch die Effizienz im Redaktionsalltag deutlich verbessert.

Von der Idee zur Spitzenleistung: KI revolutioniert die Redaktionsarbeit

Dank fortschrittlicher KI-gestützter Werkzeuge wie dem AI-optimierten CMS und dem AI Image Search Tool setzt Russmedia neue Standards in der redaktionellen Arbeit. Diese Technologien beschleunigen nicht nur die Arbeitsprozesse, sondern ermöglichen es den Journalisten auch, präziser und tiefergehend zu berichten – ein Gewinn für Leser und Redaktion gleichermaßen.

Bildung und Engagement im Fokus

Die kontinuierliche Weiterbildung des Teams ist ein Schlüssel zum Erfolg von „Russmedia meets AI“. Regelmäßige Veranstaltungen wie der Zukunftstag und die Russmedia Akademie gewährleisten, dass alle Mitarbeiter nicht nur mit den neuesten Technologien vertraut sind, sondern diese auch effektiv nutzen.

Eine Auszeichnung, die verpflichtet

Die Anerkennung durch die Digital Media Awards Europe ist nicht nur eine Bestätigung für Russmedia’s Innovationskraft, sondern auch eine Verpflichtung, weiterhin in Technologien zu investieren, die den Journalismus zukunftsfähig machen. Alle Gewinnerprojekte des Jahres zeigen, wie vielfältig und wirkungsvoll der Einsatz von KI in Europa bereits ist, und Russmedia ist mit seinem Projekt „Russmedia meets AI“ stolz darauf, eine führende Rolle in dieser bedeutenden Kategorie einzunehmen.