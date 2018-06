Russmedia International AG: Michael Tillian und Eugen B. Russ in der Geschäftsführung

Michael Tillian und Eugen B. Russ werden ab Oktober 2018 gemeinsam die Geschäftsführung der Russmedia International AG bilden und das Unternehmen gemeinsam führen. Michael Tillian bleibt Sprecher des Unternehmens und wird sich schwerpunktmäßig um Akquisitionen und Finanzen kümmern.

Russmedia Österreich setzt parallel zur Marktplatzstrategie der Russmedia International AG auch die mit seinen Nachrichtenmedien in Österreich eingeschlagene Digitalisierungsstrategie fort. Die Geschäftsführung in Österreich bleibt unverändert: Eugen A. Russ, Markus Raith und Gerold Riedmann.

Eugen B. Russ, 4. Generation in der Gruppengeschäftsführung. Bild: Russmedia ©Eugen B. Russ, 4. Generation in der Gruppengeschäftsführung. Bild: Russmedia

Eugen A. Russ: „Ich freue mich auf die fortgesetzte Dynamik in der verjüngten Geschäftsführung der Russmedia International AG mit Michael Tillian und Eugen B. Russ. Ich bin stolz, dass mit Eugen B. nahe am 100. Geburtstag des Unternehmens die 4. Generation die Gruppengeschäftsführung ergänzt.“

Eugen B. Russ

Eugen B. Russ (32) studierte an der London School of Economics (LSE) in London, war 4 Jahre für die Boston Consulting Group als Unternehmensberater tätig und erlangte seinen MBA an der Columbia University in New York. Die letzten 5 Jahre leitete er gemeinsam mit dem Berliner Team Europas größten Mietmarktplatz, Erento.