Russland startet mit Belarus Luftwaffenmanöver

Russland und Belarus haben am Montag ein gemeinsames Manöver ihrer Luftwaffen begonnen, das bis zum 1. Februar dauern soll.

Ukrainische Truppen in Bereitschaft

Die Ukraine hält nach eigenen Angaben an der belarussischen Grenze weiterhin Truppen in Bereitschaft, um einen eventuellen Angriff abzuwehren. In der Ukraine finden derzeit die schwersten Kämpfe in der östlichen Region Donezk um die Stadt Bachmut statt.