Russland schürt im TV Angst vor Satan-Atomwaffe

In einer Doku des staatlichen Senders Rossija 24 hat Präsident Wladimir Putin jetzt die neuen, mit atomaren Sprengköpfen bestückbare Raketen präsentiert.

Kerzengerade steigt die Interkontinentalrakete Sarmat aus dem Schacht vom Kosmodrom Plessezk in den russischen Himmel. Hinter sich zieht sie einen langen Feuerschweif. Dazu läuft Action-Musik. Aus dem Off schwärmt der staatliche Fernsehsender Rossija 24 von einer neuen "schrecklichen Waffe", dem Stolz der russischen Raketenbauer, einem "verlässlichen Schutz des Landes vor jedwedem äußeren Angriff".

Reichweite von 18.000 Kilometern

Warnung an die NATO

Die Dokumentation des Filmemachers Alexander Rogatkin erlaubte ungewohnte Einblicke in das Leben der strategischen Raketenstreitkräfte, die im Zuge des Angriffskriegs gegen die Ukraine nun schon dreieinhalb Monate in erhöhter Alarmbereitschaft sind. Kremlchef Wladimir Putin hatte erstmals überhaupt in mehr als 20 Jahren an der Macht einen solchen Befehl erteilt - als Warnung an die Nato, sich nicht einzumischen. Als Grund nannte er "aggressive" Äußerungen von Führungspersönlichkeiten der Nato-Staaten. Putin sprach von "Selbstverteidigung".