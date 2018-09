Russland meldet Verschwinden von Armeeflugzeug in Syrien

Das russische Verteidigungsministerium hat nach eigenen Angaben inmitten von französisch-israelischen Angriffen vor der syrischen Küste den Kontakt zu einem Aufklärungsflugzeug seiner Luftwaffe verloren. Das Verteidigungsministerium in Moskau gab Dienstagfrüh bekannt, die Iljuschin-Maschine sei gegen 22.00 Uhr MESZ beim Luftwaffenstützpunkt Hmeymim von den Radarschirmen verschwunden.

Zur gleichen Zeit hätten israelische Kampfjets und ein französisches Kriegsschiff Angriffe auf Regierungseinrichtungen in der nordsyrischen Stadt Latakia, in deren Nähe sich der russische Stützpunkt Hmeymim befindet, ausgeführt, hieß es. Das Schicksal der 14 Soldaten an Bord sei unklar. Eine Suchaktion sei eingeleitet worden.