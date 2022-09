Russland macht Edward Snowden zum Staatsbürger

Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Montag ein Dekret unterzeichnet, das dem ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden die russische Staatsbürgerschaft verleiht.

NSA fordert Rückkehr

In dem Erlass des russischen Präsidenten Putin heißt es: "Edward Joseph Snowden, geboren am 21. Juni 1983 in den Vereinigten Staaten von Amerika" werde in die Liste der neuen russischen Staatsbürger aufgenommen.