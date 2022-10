Zwei Tote nach Absturz von russischem Militärflugzeug

Beim Absturz eines russischen Militärflugzeugs über einem Wohngebiet im Südwesten des Landes sind mindestens zwei Menschen getötet worden. Weitere 15 Menschen seien mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden, berichteten russische Nachrichtenagenturen am Montag unter Berufung auf die örtliche Stelle des Katastrophenschutzministeriums in Jejsk nahe der Ukraine. Die Piloten des Kampfflugzeugs konnten sich laut Verteidigungsministerium mit dem Schleudersitz retten.

Demnach handelte es sich um einen Übungsflug. Zuvor hatten die Nachrichtenagenturen unter Berufung auf das Ministerium in Moskau gemeldet, die Maschine vom Typ Suchoi-34 sei in den Hof eines Wohnkomplexes gestürzt, wobei der Treibstoff des Flugzeugs in Brand geraten sei. Das Feuer habe auf ein Wohngebäude übergegriffen, in dem fünf von neun Stockwerken mit einer Fläche von etwa 2.000 Quadratmetern in Flammen stünden, zitierten die Agenturen das russische Katastrophenschutzministerium.