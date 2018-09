Russisches Militär beteuert Unschuld an Abschuss von "MH17"

Das russische Militär hat neue angebliche Belege für seine Unschuld am Abschuss der malaysischen Boeing veröffentlicht. Der 2014 erfolgte Abschuss von "MH17", über dem Kriegsgebiet der Ostukraine, hatte 298 Tote zur Folge.

Der russische General Nikolai Parschin verkündete am Montag in Moskau, dass die eingesetzte Rakete des Flugabwehrsystems Buk, im Jahr 1986, an eine Einheit der sowjetischen Streitkräfte in der Westukraine geliefert worden sei. Russische Agenturen zitierten seine Aussage, in der er behauptete, die Rakete sei nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, nie nach Russland zurückgekehrt.