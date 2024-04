Russische Spione in Bayern verhaftet

Nach Informationen hat die Polizei in Bayreuth zwei Männer, mutmaßliche Spione, festgenommen, die im Auftrag Russlands operiert haben sollen.

Sprengstoff- und Brandanschläge

Der festgenommene Dieter S. habe in Kontakt zu einer Person gestanden, „die an einen russischen Geheimdienst angebunden ist“, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Mit dieser Person habe sich S. seit Oktober 2023 über mögliche Sabotageaktionen in Deutschland ausgetauscht. Der Beschuldigte habe sich gegenüber seinem Gesprächspartner bereit erklärt, „Sprengstoff- und Brandanschläge vor allem auf militärisch genutzte Infrastruktur und Industriestandorte in Deutschland zu begehen“, hieß es in der Mitteilung aus Karlsruhe.