Russische Panzer vor Kiew beschossen

Das ukrainische Verteidigungsministerium veröffentlicht ein Video, das eine gestoppte russische Panzer-Kolonne vor Kiew zeigen soll.

Russland hat mehr Verluste einstecken müssen, als bisher gedacht. Neben "The New York Times" postet auch die Twitter-Seite "The Kyiv Independent" am Samstag, dass bisher mehr als 12.000 russische Soldaten getöteten worden sind.