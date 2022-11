Russell startet als Erster ins Formel-1-Rennen von São Paulo

Mercedes-Pilot George Russell startet von der Pole Position ins vorletzte Saisonrennen des Formel-1-Jahres in Brasilien.

Der Engländer gewann das Sprintrennen in São Paulo und kann sich am Sonntag (19.00 Uhr/RTL und Sky) Hoffnungen auf den ersten Grand-Prix-Sieg für die Silberpfeile in diesem Jahr machen.