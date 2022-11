Russel holt sich Sieg im Sprint-Rennen von Brasilien

Mercedes-Pilot George Russel jubelte im Sprint von Brasilien über einen souveränen Sieg vor Carlos Sainz und Lewis Hamilton und startet morgen von der Pole-Position..

Nach der sensationellen Pole-Position für Kevin Magnussen im Haas wollte der Däne diese Position heute im Sprint-Rennen in Brasilien möglichst lange verteidigen. Doch auf Startplatz zwei lautere bereits Weltmeister Max Verstappen, der sich den Sieg und somit den ersten Startplatz für den morgigen Grand Prix sichern wollte. Magnussen verteidigte am Start jedoch seine Führung, dahinter blieb Verstappen vor Russel im Mercedes. Bereits in der dritten Runde rutschte Magnussen jedoch hinter Verstappen und Russel zurück.