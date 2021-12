Rüscher: Rund 26.900 Impfungen in der vergangenen Woche

Die abgelaufene Kalenderwoche 49 weise für Vorarlberg eine „weiterhin hohe Impfdynamik“ aus, freut sich Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher.

Nach wie vor reges Interesse

Geimpft wurde in der Vorwoche in zwei eingerichteten Impfstraßen in Bregenz und Nenzing, in den Impfkojen in vier Vorarlberger Einkaufszentren, von mobilen Impfteams und in ärztlichen Ordinationen. Die Impfungen verteilen sich wie folgt:

Auch weiterhin breites Angebot

Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher wendet sich neuerlich mit einem Appell an bisher noch Unschlüssige sowie an alle, die ihre Booster-Impfung noch nicht abgeholt haben, die vielfältigen Impfangebote in Anspruch zu nehmen. Kurzentschlossene können sich auch weiterhin in den sogenannten Impfkojen in den vier großen Vorarlberger Einkaufszentren – Messepark Dornbirn, Interspar in Feldkirch-Altenstadt, Zimbapark in Bürs und Kaufhaus der Wälder in Egg – impfen lassen. Impfungen sind dort einheitlich von Montag bis Samstag in der Zeit von 9:00 bis 18:00 Uhr möglich. Eine Anmeldung zu den Impfkojen ist nicht nötig. Impfwillige Personen brauchen lediglich eine E-Card und einen amtlichen Lichtbildausweis.