Rüscher: "Kämpfen um keine einschneidenden Maßnahmen"

In der 50. Ausgabe von "Tschutta 3.0" war Sportlandesrätin Martina Rüscher zu Gast im Vorarlberger Medienhaus in Schwarzach und nahm zu den aktuellen Fragen und Problemen im Vorarlberger Amateurfußball Stellung. Weitere Themen waren die bevorstehenden Bauprojekte in der Cashpoint-Arena und den Stadion-Neubau bei Austria Lustenau. Der Nachwuchsfußball liegt dem Land Vorarlberg am Herzen.