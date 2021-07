Rupp möchte Käsewerk in Hörbranz ausbauen

Bei der Privatkäserei Rupp AG werden Pläne für eine Erweiterung des Firmenstammsitzes in Hörbranz gewälzt.

Markus Dürnberger, Vorstandsmitglied der Rupp AG, bestätigte im wpa-Gespräch, dass man ein entsprechendes Projektansuchen bei der BH Bregenz zur Bewilligung eingereicht habe. Derzeit laufe das in mehreren Bereichen notwendige Bewilligungsverfahren. Anfang September 2021 findet die mündliche Verhandlung statt. Auf einen konkreten Zeitplan für die bauliche Umsetzung wollte sich Dürnberger derzeit noch nicht festlegen. Weitere Details zum Bauvorhaben wolle man nach erfolgter Baubewilligung bekannt geben. Jedenfalls wird sich das Erweiterungsinvestment in Millionenhöhe bewegen.

Über 110-jährige Geschichte

Die Wurzeln der Privatkäserei Rupp reichen in das Jahr 1908 zurück. Der Vorarlberger Lebensmittelhersteller gehört zu den führenden Familienunternehmen der österreichischen Milchwirtschaft. Unter den Marken 'Rupp' und 'Alma' wird an vier Standorten in Europa und Asien Schmelz- und Naturkäse produziert. Beschäftigt werden weit mehr als 600 Mitarbeiter. Zum Jahreswechsel 2019/20 fand wie berichtet ein Generationswechsel an der Führungsspitze statt.