Runmillionrun: Durch vier Wüsten für den guten Zweck

Max bereitet sich derzeit auf einen der extremsten Ultramarathons der Welt vor, dem 4 Deserts Race. Durch die Rennen von Gobi bis Antarktis sammelt er für Kinder in Tansania.

Von der Atacama in Chile über die Sahara in Namibia, die Wüste Gobi in China zur “letzten Wüste” auf der Antarktis – 250 Kilometer Wegstrecke durch schwieriges Gelände, eine Woche Zeit pro Wüste.

Höhe, Kälte, Hitze Einer der sich der Herausforderung stellen will, ist Max aus Berneck. Er war bereits mit Skiern am Nordpol, radelte entlang der großen Mauer in China und absolvierte zahlreiche Ultramarathons. In einem Monat startet das Rennen durch die südamerikanische Atacama-Wüste, bevor es im nächsten Jahr an die nächsten drei Etappen geht. Von den Organisatoren wird den Teilnehmer nur Wasser und gelegentlich ein Zelt zur Verfügung gestellt, und dies in den extremsten Wüsten der Welt.