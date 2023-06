Rundkurs hat sich erneut bewährt

Buch. Gelungene Rückkehr des Radsports am Fuße des Hausbergs Schneiderkopf.

Regelmäßig gastiert der Radsport mit den unterschiedlichsten Disziplinen in der Berggemeinde. Bereits 2009 ging erstmalig der internationale Alpencup über die Bühne. Coronabedingt war die Austragung des beliebten Mountainbikerennens aber die letzten Jahre nicht möglich. Kürzlich herrschte dann bei den Verantwortlichen des Sportvereins Erleichterung, als die Gemeinde Buch wieder einer der Austragungsorte der mehrteiligen Alpencupserie war. Punktegenau spielte auch das Wetter in einem zuvor nasskalten Frühjahr mit sommerlichen Temperaturen mit. Die Veranstaltung mit rund 120 Starterinnen und Startern wurde zusätzlich als Vorarlberger Landesmeisterschaft in der Disziplin Cross-Country gewertet. Mit einem Großaufgebot von über 50 Aktiven gab sich der RV Dornbirn gefolgt vom MTB Team Hohenems (über 20 Starter) ein Stelldichein.

Ordentlich gefordert waren die Bikerinnen und Biker allemal, führte die Rennstrecke am Schneiderkopf (Schwierigkeitsgrad und Distanz je Klasse angepasst) wieder über Schotterweg, Waldboden und Wiese. „Der selektive Rundkurs und das Ambiente in der Kleingemeinde haben sich erneut bewährt“, zeigt sich Obmann Erich Eberle (SV Buch) auch etwa einen Monat nach dem Sportevent sehr angetan über den bravourösen Ablauf. „Es darf aber auch nicht vergessen werden, dass über 50 Helferinnen und Helfer vor und hinter den Kulissen im Einsatz waren“, bilanziert Hauptorganisator Eberle mit Verweis auf den nötigen Zusammenhalt.

Für den in vier Sektoren unterteilten Sportverein Buch steht neben den vielen Aktivitäten u.a. im Bereich Fußball mit einer regen Nachwuchsarbeit bald schon die nächste Traditionsveranstaltung an der Tagesordnung. Am letzten Wochenende in den Sommerferien gibt es dann bereits die 39. Auflage des Bucher Dorflaufs. Mehr zum Verein unter www.svbuch.at. (MST)