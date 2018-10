Runder Tisch zu Hundehaltung: Vorarlberg rät von Schnellschüssen ab

Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) lud am Anfang der Woche zu einem Runden Tisch zum Thema Hundehaltung. Vor Ort war auch Gernot Längle vom Amt der Vorarlberger Landesregierung.

Weiters will die Regierung verhaltensauffällige Hunde registrieren lassen. Gernot Längle weist jedoch darauf hin, dass eine ähnliche Regelung in der Schweiz aufgrund fehlender Besserung wieder eingestellt wurde. Schnellschüsse in diese Richtung bringen also laut Längle nichts. Trotzdem werde sich Vorarlberg einer Maßnahme nicht verschließen.