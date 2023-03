Kreative Ideen beim Zeichen- und Malwettbewerb der Bregenzerwälder Mittelschulen.

Egg. Der Wettbewerb „Rund um die Wäldertracht“ richtete sich an Schülerinnen und Schüler der dritten Schulstufe der Bregenzerwälder Mittelschulen. Intention war, junge Menschen zu einer Auseinandersetzung mit der Wäldertracht zu motivieren. 135 Mittelschülerinnen und Mittelschüler hatten ihre kreativen Arbeiten zu dem Thema eingereicht. Die Herangehensweise sollte eine individuelle sein; dementsprechend stand auch eine Vielfalt an Techniken zur Auswahl.

Am Zeichen- und Malwettbewerb teilgenommen haben die Mittelschulen Alberschwende, Bezau, Egg und Hittisau. Die Arbeiten wurden pro Schule von einer Jury, die sich aus Vertretern der ausschreibenden Vereine sowie den beiden jungen KünstlerInnen Elena Schertler und Wilhelm Berbig zusammensetzte, bewertet. „Auffallend ist die Mannigfaltigkeit an Ideen und die vielfach beeindruckenden Leistungen in der Umsetzung“, betonte Hedi Zengerle, Obfrau des Vereins iNTRACHT bei der Preisverteilung in Egg. Richard Bilgeri (Heimatpflegeverein Bregenzerwald) und Doris Kranzelbinder (Juppenwerkstatt) bedankten sich herzlich bei allen Mitwirkenden für ihre kreativen Beiträge.