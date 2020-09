Rund 87.000 Erstklässler im Schuljahr 2020/21

Bundesweit starten heuer 87.000 Mädchen und Buben ihre Schulkarriere, das sind knapp zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Am 14. September beginnt die Schule für 4.200 Erstklässler aus Vorarlberg.

Wien. Die meisten Schulanfänger gibt es in Wien (knapp 17.800), in Niederösterreich kommen rund 16.600 Kinder in die erste Klasse Volksschule, im Burgenland sind es rund 2.600. In der darauffolgenden Woche beginnt dann auch die Schule für insgesamt rund 50.000 Taferlklassler in den anderen Bundesländern (Kärnten: 5.300, Oberösterreich: 16.000, Salzburg: 5.400, Steiermark: 11.500, Tirol: 7.600, Vorarlberg: 4.200).