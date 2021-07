"Rund 25.100 Corona-Impfungen in sechs Tagen"

Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher zieht positive Wochenbilanz – Die anmeldefreie Impfaktion sowie Last-Minute-Impftermine sind neuerlich gut angenommen worden.

Rund 25.100 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger haben sich von Dienstag (13. Juli) bis Sonntagabend (18. Juli) gegen COVID-19 impfen lassen, zieht Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher eine positive Wochenbilanz. Beim Großteil – über 23.700 Einheiten – handelte es sich um die notwendige Zweitdosis. Im Rahmen der anmeldefreien Impfaktion und des Last-Minute-Impfangebots am gestrigen Samstag (17. Juli) ging die erste Teilimpfung an mehr als 1.000 Personen. „Damit sind die zeitlich befristeten Zusatzplätze wiederum gut angenommen worden“, freut sich Rüscher. Da nur eine Vollimmunisierung vor der ansteckenderen Delta-Variante schützt, erneuert sie ihren Appell, unbedingt auch die Zweitimpfung wahrzunehmen.

Zufrieden zeigt sich die Gesundheitsreferentin beim Blick auf die zurückliegende Impfwoche. Erfreulich sei ebenso, dass der mobile Impfbus des Landes den ersten probeweisen Einsatz beim JAZZBRUNCH auf dem Feldkircher poolbar-FESTIVAL erfolgreich bewältigt hat. Genau 366 Personen haben das Angebot genützt und sich vor Ort impfen lassen. Ihren Dank richtet Rüscher neben der impfbereiten Bevölkerung einmal mehr an die engagierten Impfteams, „die herausragende Arbeit verrichten“. In der jüngsten Impfrunde wurden die Mittel von BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca und Johnson & Johnson eingesetzt.

Mehr positive Reiserückkehrende

Um Vorarlberg möglichst sicher durch die Urlaubszeit zu bringen und die stabile und derzeit gut beherrschbare Infektionslage nicht zu gefährden, erneuert Rüscher ihre Aufforderung an alle Reiserückkehrenden, sich am ersten und am dritten Tag nach der Rückreise auf eine mögliche COVID-19-Infektion testen zu lassen. „Dafür eignet sich am besten ein sogenannter Wohnzimmertest für zu Hause oder ein kostenloser Antigentest in einer Teststraße“, so Rüscher. Nach einem Auslandsaufenthalt sollte der eigene Gesundheitszustand grundsätzlich aufmerksam beobachtet werden. „Wir setzen ganz stark auf die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger. Bei Symptomen bitte unverzüglich die Hotline 1450 kontaktieren“, hält Landesrätin Rüscher fest.