15.000 Migranten in 20 Tagen

Die türkischen Behörden haben allein in Istanbul innerhalb von 20 Tagen rund 15.000 Migranten ohne Papiere aufgegriffen.

Unter den 15.000 Migranten, die in Istanbul ohne Papiere aufgegriffen wurden, seien 2.630 Syrer, teilte das Istanbuler Gouverneursamt am Donnerstag mit. Die unregistrierten syrischen Flüchtlinge seien vorübergehend in Lager, Migranten anderer Nationalität in Abschiebezentren gebracht worden.