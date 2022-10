Ruine Ruggburg und Start in eine hoffentlich unbeschwerte Faschingssaison

Raubritterbesuch auf der Ruggburg / Faschingsauftakt am 11.11 im Leiblachtal

Im Herbst 2022 durften die Hörbranzer Raubritter, die große Faschingsgilde und Prinzenpaarmacher aus dem Leiblachtal, die Ruine Ruggburg am Pfänderrücken bereit zum zweiten Mal besuchen. Dort herrschte Hans von Rechberg, der berüchtigte Raubritter und Ahnherr der Hörbranzer Raubritter, bis 1452. Dann wurde die Spornburg nach fünf Wochen langem Beschuss zerstört, Hans von Rechberg konnte sich durch einen nie gefundenen Geheimgang aus der brennenden Burg retten. Seit dem nagt der Zahn der Zeit an den historischen Gemäuern, ein Großteil ist den westlichen Steilhang hinab gestürzt, aber Stücke eines Wehrturms sind erhalten und ragen weithin sichtbar über den Bodensee. Burgherr Heinz Breckling führte die Hörbranzer Raubritter persönlich zur Ruine Ruggburg, die an der alten oberen Tiroler Salzstraße, der früheren Verbindung zwischen Bad Hall und Lindau, liegt. Vor dem Blick auf die Überreste der stolzen Burg birgt schon der Weg durch den märchenhaften Wald Geheimnisse. Seinen knapp 100000 Besuchern lüftet er immer einige davon und sorgt für Staunen. Über die Burg und deren Historie kennt Heinz Breckling zahlreiche Geschichten. Auch zu den Besitzern kann der perfekte Burgführer interessante Begebenheiten mitteilen. Durch sein außerordentlichen Wissen und seiner humorvollen Art gestaltete der heutige Burgherr den Nachmittag zu einem einzigartigen Ausflug in die Geschichte der Ruggburg.