Rührend: John Travolta nimmt Abschied von seiner "Sandy"

Die weltberühmte britisch-australische Sängerin und Schauspielerin Olivia Newton-John ("Grease") ist am Montag im Alter von 73 Jahren gestorben.

Mit liebevollen Worten hat John Travolta (68) seiner verstorbenen "Grease"-Kollegin Olivia Newton-John gedacht. "Meine liebste Olivia, du hast all unsere Leben so viel besser gemacht", schrieb der Schauspieler am Montag auf Instagram. "Dein Einfluss war unglaublich. Ich liebe dich so sehr". Travolta unterzeichnete sein Posting mit "Dein Danny, dein John!".

In dem gefeierten Musicalfilm "Grease" spielten Travolta und Newton-John 1978 das High-School-Paar Danny und Sandy. Die britisch-australische Schauspielerin und Sängerin ("Physical") war nach Mitteilung ihres Mannes am Montag in Kalifornien gestorben. Sie litt seit Jahrzehnten an Krebs. Newton-John wurde 73 Jahre alt.

Unvergessen: Mit ihre Rollen als Sandy und Danny (u0022Greaseu0022) wurden Newton-John und Travolta zu einem der absoluten Traumpaare der Filmgeschichte. © AFP

Hollywood nimmt Abschied

Viele Weggenossen und Fans bekundeten ihre Trauer. "Zu jung, um diese Welt zu verlassen", schrieb etwa Barbra Streisand (80) auf Instagram zu einem gemeinsamen Foto aus den 1970er Jahren.

"Ich bin am Boden zerstört", zeigte sich der australische Schauspieler Hugh Jackman ("X-Men") auf Social Media bestürzt. "Es ist kein Geheimnis, dass Olivia mein erster Schwarm war. Ich habe ihr Poster jeden Abend vor dem Schlafengehen geküsst. Es war eines der großen Privilegien meines Lebens, sie kennenzulernen "

Auch Kollegen wie Mia Farrow, Antonio Banderas, George Takei und Brian Wilson würdigten die Verstorbene. Die australische Sängerin und Schauspielerin Kylie Minogue hat Olivia Newton-John als große Inspiration für ihr Leben gewürdigt. Die 80er-Jahre-Ikone Cyndi Lauper sprach von einem "strahlend hellen Licht".



Sängerin Melissa Etheridge (61) trauerte um eine "wunderbare Frau" und ein "besonderes Talent". Newton-John sei eine der Ersten gewesen, die nach Bekanntwerden von Etheridges eigener Krebsdiagnose Zuspruch gegeben habe, schrieb die Sängerin auf Twitter.

Jahrzehntelanger Kampf gegen Krebs

Newton-John kämpfte seit Jahrzehnten gegen Krebs an. "Olivia war ein Symbol für Sieg und Hoffnung, mehr als 30 Jahre lang, in denen sie ihren Weg mit Brustkrebs teilte", postete ihr Ehemann John Easterling auf den Social-Media-Kanälen der britisch-australischen Künstlerin und bekennenden Brustkrebs-Aktivistin.

Die Sängerin und Schauspielerin sei am Montagmorgen "friedlich" auf ihrer Ranch in Südkalifornien gestorben. Dabei sei sie von Freunden und Familie umgeben gewesen, hieß es auf Instagram. Zur eigenen Behandlung setzte sie auf Schulmedizin und Cannabis-Produkte. Ihre Pionierarbeit mit pflanzlichen Heilmethoden soll nun mit der Olivia Newton-John-Stiftung fortgesetzt werden, teilte Easterling am Montag in seinem Posting mit.

Ein Leben für die Musik

Über 40 Jahre ist es her, dass Newton-John mit ihrem kessen Auftritt in dem Hit-Filmmusical "Grease" Furore machte. Als blond gelockte Sandy verdrehte sie 1978 John Travolta in der Rolle des rebellischen Danny - mit Schmalzlocke und Koteletten - den Kopf. Doch schon Jahre bevor sie in "Grease" mit Pferdeschwanz, Pettycoat und Travolta im Duett Songs wie "You're The One That I Want" trällerte, war Newton-John ein Star.

Die im englischen Cambridge geborene Enkelin des deutschen Physik-Nobelpreisträgers Max Born und Tochter eines nach Australien ausgewanderten College-Präsidenten gründete als Schülerin eine Mädchenband. Ein Talentwettbewerb brachte die 15-Jährige nach Großbritannien zurück. 1966 nahm sie dort ihre erste Platte auf.

Mit Schmusesongs wurde die Folk-Blondine vor allem in den USA bekannt. "Let Me Be There" von 1974 war ihr erster US-Hit. Songs wie "On The Banks Of Ohio", "If You Love Me Let Me Know", "I Honestly Love You" und "Have You Never Been Mellow" machten sie dort zur Schlagerqueen. Ein Jahr nach "Grease" brachte die vierfache Grammy-Preisträgerin ihr erfolgreichstes Album "Physical" heraus.