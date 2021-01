Ruggi Ruggi HOH 2021

Faschingsgilde Hörbranz in Zwangspause

Mitte Februar 2021 ist der Fasching kalendermäßig an seinem Höhepunkt angelangt. Eigentlich sollten auch in Hörbranz Umzüge, Bälle, Kaffeekränzchen, Kindergartenbesuche und die Bürgermeisterabsetzung aktiv in den Ortsgeschehen eingebunden sein. Das amtierende Prinzenpaar, die Hörbranzer Raubritter, die Leiblachtaler Schalmeien und die Kindergarde wären in ihren Kostümen und mit ihren Programmen eifrig in Hörbranz und Umgebung unterwegs. Doch wie in allen anderen Bereichen hat ein kleines Virus auch die Regentschaft über den Fasching übernommen und verhindert fast sämtliche Veranstaltungen. Trotzdem hält die große Hörbranzer Faschingsgilde das Vereinsleben, eingeschränkt, aber mit Herzblut am Laufen. Die 45-jährige Tradition und das Brauchtum in Hörbranz müssen erhalten bleiben.

1976 trafen sich Severin Sigg, Adolf Fessler, Albert Giesinger, Sieglinde Schedler, Merbod Breier, Josef Daum, Karl Bez, Ferdinand Fink, Werner Bentele, Diter Puymann, Xaver Gorbach und Josef Hehle im „Bad Diezlings“ und hoben eine Hörbranzer Faschingsgilde offiziell aus der Taufe. Noch am gleichen Abend wurde die Gilde „Hörbranzer Raubritter“ genannt und der bisherige Bregenzer Faschingsruf „Ore – Ore“ wurde vom „Elferrat“ einstimmig durch „Ruggi Ruggi HOH“ abgelöst. Mit Ferdinand Fink, Prinz Ferdinand der I von Gipsenstein und Stuckenputz und seiner Prinzessin Leni war das erste Prinzenpaar der Hörbranzer Raubritter erkoren. Seit damals wird von den Raubrittern jedes Jahr ein würdiges Prinzenpaar ausgewählt, deren Namen bis zum Faschingsauftakt am 11.11 aber streng geheim gehalten wird. 1981 wurden die Schalmeien gegründet, diese begleiten das Prinzenpaar mit ihren einzigartigen Musikinstrumenten und kündigen deren Besuch musikalisch an. Seit dem Gründungsbeginn wurden unzählige Veranstaltungen besucht und die Faschingsgilde ist weit über das Leiblachtal hinaus ein gern gesehener Gast. Legendär waren die Besuche in der Hölle in Wangen beim Badeball, aber auch der Auftritt in Innsbruck beim Akademieball, der Besuch des Salzburger Prinzenpaares im Schloss Mirabell, der närrische Frühschoppen in Doren und ein Gegenbesuch des Münchner Prinzenpaares samt Garde waren spezielle Ereignisse in der Vereinsgeschichte. Als einer der Ballhöhepunkte in der Region zählt jährlich der Raubritterball, ein nobler Tanzball mit hochkarätigem Showprogramm bei dem Abendkleid, Anzug und Tanzschuhe ausgeführt werden können. Die Besuche in den Kindergärten, in Seniorenheimen und in der Lebenshilfe sowie die Schulschließungen sorgen immer wieder für besondere emotionale Momente in der Faschingszeit. Auch wird traditionell der Hörbranzer Kinderball und der Umzug in Hörbranz von den Hörbranzer Raubrittern organisiert. Verstärkt wird die Faschingsgilde mit der Kindergarde Hörbranz, deren Auftritte immer begeisterten Applaus ernten.