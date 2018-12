Ich bekomme die Freisen, wenn Licht ins Grusel hereindunkelt und die Bundesmarionetten anrücken. Brechreizend. Same procedure as every year, wenn der präsidiale Staatsmelancholiker van der „Frieden“ bellt, wenn die Staatsklabautermänner und -frauen im ORF zum Spenden schreiten, wenn der Schön im Kardinalsrock bornt und mit bittersüßem Putenlächeln in alle Richtungen kreuzsegnet. Ziemlich anmaßend, dieses Rundherumgesegne. Ich sehe zu, nicht von so einer Kreuzsegenshand erwischt zu werden. Ach Gott, kannst du deine Weihwasserträger nicht etwas modernisieren?