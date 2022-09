Schwitzen zu Gunsten der Kinder-Krebshilfe für Tirol und Vorarlberg

Bereits zum vierten Mal organisierte am 18.09.2022 Thomas Seeberger mit seinen rund 30 engagierten Helfern das Ruggburg-Charity-Race, vom Halbenstein, an der Ruggburg vorbei, zum Fesslerhof in Eichenberg.

In verschiedenen Klassen konnten die Rennteilnehmer Bergwärts für den guten Zweck strampeln und schwitzen. In den Klassen Einzelfahrer/innen (Unter / Über 30J), als Vierer-Staffelteam mit E-Bike / Muskelkraft oder als E-Biker (Unter / Über 79kg) wurde um jede Sekunde auf der 4,3 km langen Strecke, bei der 474 Höhenmeter überwunden werden mussten, gekämpft. Gestartet wurde in kleinen Gruppen, damit alle die gleichen Chancen hatten, als schnellste oder schnellster in Eichenberg über die Ziellinie zu fahren.

Trotz kühlen Temperaturen und zeitweise leichtem Nieseln traten über 80 Fahrerinnen und Fahrer zu der Herausforderung an und unterstützten mit ihrer Muskelkraft den guten Zweck. Auch zahlreiche Fans säumten warm eingepackt die Strecke und feuerten die Bergfahrer an. Viele der packenden Duelle wurden erst auf den letzten Metern vor dem Zieleinlauf in Eichenberg, die den Fahrerinnen und Fahrern mit Blick über den Bodensee noch einmal alles abverlangte, entschieden. Am Fesslerhof wurden Teilnehmer und Besucher mit einen imposanten Blick auf die Inselstadt Lindau und das schwäbische Meer belohnt.

Wie die Jahre davor wird der gesamte Erlös der Kinder-Krebs-Hilfe für Tirol und Vorarlberg gespendet. Auf Pokale oder Preise für die Erstplatzierten wurde verzichtet. Dafür wurde jeder Fahrer mit einem großzügigen Goodie-Bag der vielen Sponsoren für den Einsatz belohnt.

Das Rennen endete mit der Durchfahrt der Ziellinie beim Fesslerhof am Eichenberg. Der Fesslerhof ist eine Bergmetzgerei mit Jausenstation. Die Familie Fessler stand dort mit heißem Grill, leckeren Wurst- und Fleischspezialitäten und natürlich Getränken bereit, so dass die verbrauchten Kalorien gleich wieder ausgeglichen werden konnten. Kurz nach dem Rennen dankte Thomas Seeberger all seinen Helfern und Unterstützern, ohne die so eine Veranstaltung kaum möglich wäre.

Platzierungen in den einzelnen Klassen

Einzelfahrer 29 und Jünger:

1. Heidegger Daniel mit 23min30sec

2. Heinzle Reinhard mit 24min39sec

3. Eller Josef mit 24min47sec

Einzelfahrer 30 und Älter:

1. Pfister Wolfgang 19min44sec

2. Bösch Silvio 20min14sec

3. Greussing Cornelius 20min38sec

E-Bike 78Kg und leichter:

1. Hehle Eva 12min52sec

2. Kronreif Lena 13min00sec

3. Fessler Josef 13min13sec

E-BIKE 80kg und schwerer

1. Staudacher Lukas 13min14sec

2. Künz Manuel 13min19sec

3. Fessler Alexander 13min43sec

Team E-Bike: