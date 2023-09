..oder Helden schwitzen für den guten Zweck

Mit dem Sailer und Speer Song „Hödn (Helden) startete Organisator Thomas Seeberger das Ergebnis des Ruggburg Charity Race 2023. „Der Song passt genau hier her. Wir Erwachsene sind Helden für unsere Kinder. Aber speziell heute sind wir hier und heute besondere Helden. Helden für die Kinder in der Klinik in Innsbruck. Im Song heißt es :„So mancher Mensch lebt sein Leben wie im Film, ohne Handlung, ohne Herz und ohne Sinn…“, dass ist aber bei euch sicher nicht der Fall, denn wie wir heute sehen: Olles vergeht, nur die Hödn sterben ned aus“. Mit diesem emotionalen Worten dankte Thomas Seeberger allen Teilnehmern und Helfern des Ruggburg Charity Race 2023. Bereits zum fünften mal strampelten die Fahrerinnen und Fahrer von Hörbranz nach Eichenberg. Bei den letzten vier Rennen am Pfänderrücken konnten über 30.000 Euro an die Kinderkrebshilfe Tirol und Vorarlberg übergeben werden. Die Organisation bietet den betroffenen Eltern Information und Beratung sowie psychosoziale Begleitung. Sie hilft finanziell bei krankheitsbedingten Problemen, medizinischen Untersuchungen und bei notwendigem Hausunterricht. Weiter stellt sie verschiedenste Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung. Wie die Jahre davor wird der gesamte Erlös auch 2023 der Kinder-Krebs-Hilfe für Tirol und Vorarlberg gespendet.

Beim diesjährigen fünften Ruggburg Charity traten über 70 Sportlerinnen und Sportler in die Pedale und kämpften sich die 4,3 km langen Strecke, bei der 474 Höhenmeter überwunden werden, bis zum Ziel beim Fesslerhof in Eichenberg. Gestartet wurde am Halbenstein, vorbei an der Ruggburg, mit beeindruckenden Aussichten über den Bodensee auf die Inselstadt Lindau und die Bregenzer Bucht. Zahlreiche Fans säumten die Strecke und das Zielgelände und feuerten die Bergfahrer an. Einige der packenden Duelle wurden erst auf den letzten Metern vor dem steilen Zieleinlauf in Eichenberg, die den Fahrerinnen und Fahrern mit Blick über den Bodensee noch einmal alles abverlangte, entschieden. Erschöpft, aber allesamt mehr als zufrieden, konnte man sich am Fesslerhof dann stärken und Stolz auf die Gemeinschaftsleistung für den guten Zweck sein.