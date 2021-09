Ruggburg Charity Race 2021

Mountainbike Rennen in Hörbranz zu Gunsten der Kinder-Krebs-Hilfe für Tirol und Vorarlberg

Am Samstag den 11.09.2021 wird die dritte Auflage vom „Ruggburg Charity Race“ in Hörbranz veranstaltet. Rennstart ist um 10:00 Uhr am Halbenstein in Hörbranz, dann führt die Rennstrecke über die Ruggburg, Lutzenreute zum Ziel beim Fesslerhof in Eichenberg. Zu bewältigen gibt es wieder 474 Höhenmeter auf 4,3 Km Länge.