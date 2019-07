Ruggburg Charity Race 2019

Mountainbike Rennen in Hörbranz zu Gunsten der Kinder-Krebs-Hilfe Tirol-Vorarlberg

Am Sonntag den 15.09.2019 wird das erste „Ruggburg Charity Race“ in Hörbranz veranstaltet. Rennstart ist um 10:00 Uhr am Halbenstein in Hörbranz, dann führt die Rennstrecke über die Ruggburg, Lutzenreute zum Ziel beim Fesslerhof in Eichenberg. Stolze 474 Höhenmeter auf 4,3 Km Länge gilt es zur Unterstützung der Kinder-Krebs-Hilfe zu bewältigen.