Ruf nach raschem Aus für Grundbucheintragungsgebühr

Die gewerblichen Bauträger loben das Baupaket der Regierung, fordern aber, dass es nicht nur den Gemeinnützigen Bauvereinigungen, sondern auch dem freifinanzierten Sektor zugute kommen solle.

"Gefahr ist, dass jetzt einmal gar niemand kauft"

Gollenz fordert die Regierung auf, beim angekündigten Wegfall der Grundbucheintragsgebühr sowie bei der Pfandrechtseintragungsgebühr rasch für Klarheit zu sorgen. Durch die Ankündigung würden nun potenzielle Käufer abwarten. "Die Gefahr ist, dass jetzt einmal gar niemand kauft", sagte Gollenz in einer Pressekonferenz in Wien. Wenn es nun wie bei den mehrwertsteuerbefreiten Photovoltaik-Anlagen vier Monate lang einen Stillstand gäbe, wäre dies ein "Wahnsinn", so Branchenvertreter Michael Pisecky. Das Gebühren-Aus müsse daher getrennt von den anderen Maßnahmen des Baupakets am besten noch im März beschlossen werden.