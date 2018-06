Rüttimann und Hepberger sind die Titelverteidiger

Am Samstag und Sonntag werden auf der Anlage des Golfclubs Brand die Golf-Landesmeisterschaften (Zählspiel) ausgetragen.

Von den Topspielern fehlt nur die Montafonerin Janika Rüttimann, die derzeit in England ein Nachwuchsturnier spielt. Im Vorjahr holten sich Lucas Hepberger und Chantal Düringer die Titel, nur Hepberger ist auch in diesem Jahr wieder am Start. Am Samstag wird nach Handicap gespielt, am Sonntag wird dann das Ergebnis vom Samstag gestürzt, sodass die besten Golfer im letzten Flight um den Titel spielen werden.