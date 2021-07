Rüttiman oder Unterweger, Herren-Titel ist völlig offen

Die Golf-Titelkämpfe auf Landesebene werden in Rankweil ausgetragen.

Am Samstag um 7.30 Uhr gehen die ersten Golferinnen im Golfpark Rankweil auf die erste der beiden Runden der Vorarlberger Landesmeisterschaften. Mit Janika Rüttimann und Julia Unterweger (beide Montafon) finden sich zwei Landesmeisterinnen in diesem ersten Flight. Unmittelbar danach gehen die besten Herren Claus Jäger, Lucas Hepberger (beide Rankweil) und Titelverteidiger Yannik Alexander auf die erste Runde. Während bei den Damen der Titelkampf auf Rüttimann und Unterweger reduziert sein dürfte, ist der Kreis der Titelanwärter bei den Herren in den letzten Jahren immer größer geworden. Rund zehn Golfer haben das Potenzial, ganz vorne zu landen. Entscheidend wird am Ende die Tagesverfassung. Alle Golfer müssen – handicapunabhängig – von weiß abschlagen, die Damen von blau. Diese Abschläge sind auf den meisten Bahnen um einiges länger als die Standardabschläge gelb und rot.



Am Sonntag wird die zweite Runde in umgekehrter Reihenfolge des Samstagsergebnisses gespielt. Die neuen Landesmeister sollten am Sonntag gegen 19 Uhr bekannt sein.



Neben den Landesmeistern werden auch alle Klassensieger ermittelt.