Rührendes Foto: Freundin umarmt ihren Freund ein letztes Mal

Dieses Bild geht derzeit um die Welt und rührt Millionen von Menschen. Denn es zeigt ein Paar, dass sich zum letzten Mal in den Armen hält.

Vor einer Woche war der 16-jährige Blake beim Schwimmen vor der walisischen Küste von der starken Strömung erfasst und unter Wasser gezogen worden. Nach seiner Rettung wurde der Teenager sofort auf die Intensivstation gebracht. Freundin Stephanie wachte seitdem jeden Tag an seinem Krankenbett.

Am Wochenende entschied Blakes Familie jedoch die lebenserhaltenden Geräte abschalten zu lassen, denn Blakes Gehirn war durch den Unfall zu sehr beschädigt worden. Stephanie legte sich ein letztes Mal zu ihrem Blake ins Bett, legte seinen Arm um sie und verabschiedete sich von ihrem Freund.

Dieser innige Moment wurde auf einem Foto festgehalten, das Stephanie auf ihrer Facebook-Seite postete. Zu dem Bild schrieb sie: “Heute war der schwerste Tag in meinem Leben, den ich nie vergessen werde. Wie einige von euch wisse, hatte Blake am Dienstag einen schrecklichen Unfall. Seither war ich immer an seiner Seite.”