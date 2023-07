Rührend: Rod Stewart singt mit seiner 94-jährigen Schwester auf der Bühne

Die Liebe zur Musik liegt bei Rod Stewart (78) wohl in der Familie: Bei einem Auftritt in Schottland performte der Sänger zusammen mit seiner Schwester (94!) einen seiner größten Hits.

Ein rührender Moment

Letzte Woche schloss der Sänger seine Großbritannien-Tour mit einem Konzert am Schloss in Edinburgh, Schottland, ab. Unterstützung bekam er dabei von seiner Schwester Mary. Die 94-Jährige kam bei Stewarts Welthit „Sailing“ auf die Bühne. Zusammen mit ihrem Bruder und den Backgroundsängerinnen sang sie aus vollem Herzen mit.

Die Heimat der Familie

Edinburgh ist für Stewart und seine Schwester ein besonderer Ort: Die vier älteren Geschwister des Sängers kamen in Schottland zur Welt, vor seiner Geburt wanderten sie aber nach England aus. Rod Stewart wurde schließlich 1945 in London geboren, blieb aber stets mit seinen schottischen Wurzeln verbunden. So ist er auch großer Fan des schottischen Fußballvereins "Celtic Glasgow". Seine Schwester Mary trug bei den gemeinsamen Auftritt der beiden übrigens auch eine schottische Flagge um die Schultern.