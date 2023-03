Ruegg und Berlin knapp am Podest vorbei, Platz zwei im Team

Starker Auftritt vom heimischen Radrennstall in der zweitägigen Rhodos-Rundfahrt.

Die Team Vorarlberg Fahrer müssen über den Winter gut gearbeitet haben. An der zweitägigen Rundfahrt auf Rhodos waren die Männer in gelb - schwarz verantwortlich für das Tempo im Feld. Mit Rang vier durch Lukas Rüegg und fünf durch Antoine Berlin auf der Etappe von Rhodos Stadt nach Salakos über 168,8 Kilometer, schrammte man ganz knapp am Podium vorbei. Auch in der Gesamtwertung belegte Rüegg Rang vier, vor Team Neuzugang Berlin, dem ersten Monegassen in der Team Geschichte.